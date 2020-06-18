وزير الإعلام المصري يخضع للعزل المنزلي

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت مصادر بوزارة الدولة للإعلام في مصر أن أسامة هيكل وزير الدولة لشؤون الإعلام في مصر يخضع حاليا للعزل المنزلي بعد مخالطته أحد المصابين بفيروس كورونا، وفقا لما نشرته صحيفة اليوم السابع.



وقالت المصادر إن هيكل يخضع حاليا للعزل المنزلي، ومن المقرر أن يجري بعض التحاليل خلال الساعات المقبلة.



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