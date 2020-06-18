آخر تطورات تفشي فيروس كورونا في العالم

المصدر: ا ف ب

-في ما يأتي آخر تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم، في ضوء آخر الأرقام والتدابير الجديدة والأحداث البارزة:

- الوباء "تحت السيطرة" في بكين -

أفادت وزارة الصحة الصينية عن 21 إصابة جديدة بكوفيد-19 في الساعات الأربع والعشرين الماضية في بكين حيث يقف آلاف السكان في طوابير للخضوع لفحص الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع إلى 158 عدد الحالات المسجلة منذ الأسبوع الماضي.

وأكد عالم الأوبئة في المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها وو زونيو أن الوباء في العاصمة "تحت السيطرة".

- مخاوف في جنوب آسيا -

يواصل الوباء تفشيه في الهند بوتيرة تصل إلى 11 ألف إصابة مؤكدة في اليوم، في وقت تكتظ المستشفيات ويعتبر خبراء أن ذروة تفشي المرض آتية.

في باكستان، تم تكثيف الفحوص في الأسابيع الأخيرة للكشف عن الإصابات بكوفيد-19. وتعدّ البلاد رسمياً 160 ألف إصابة لكن الحكومة تخشى أن يبلغ العدد 1,2 مليون في نهاية يوليو.

- 449 ألف وفاة -

أودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة ما لا يقل عن 449 ألف شخص حول العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر، وفق تعداد لوكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة حتى الساعة 11,00 ت غ الخميس.

والولايات المتحدة هي البلد الأكثر تضرراً بتسجيلها 117,717 وفاة، تليها البرازيل ب46,510 وفيات ثم بريطانيا مع 42,153 وفاة وإيطاليا مع 34,448 وفاة وفرنسا مع 29,575 وفاة.

- إصابة زعيم كازاخستان التاريخي ورئيس هندوراس -

أصيب زعيم كازاخستان التاريخي نور سلطان نزارباييف الذي تنحى عن الرئاسة في الآونة الأخيرة وسلمها الى مقرب منه مع الاحتفاظ بنفوذه، بفيروس كورونا المستجد كما أفاد موقعه الالكتروني الرسمي الخميس.

في هندوراس، أُدخل الرئيس خوان أورلاندو هيرنانديز الأربعاء إلى مستشفى عسكري في تيغوسيغالبا بعد إعلان بنفسه أنه أُصيب وزوجته بكوفيد-19.

- اتفاق أوروبي قبل الاستراحة الصيفية -تأمل المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في التوصل إلى اتفاق قبل نهاية يوليو حول خطة الإنعاش الأوروبي غير المسبوقة بقيمة 750 مليار يورو.

وسيعقد القادة الأوروبيون الجمعة قمة عبر الفيديو حول هذه الخطة المخصصة لدعم الاقتصاد الأوروبي الذي تضرر كثيراً جراء تفشي كورونا المستجدّ.

- وفاة 500 عامل في الرعاية الصحية في روسيا -تُوفي قرابة 500 عامل في مجال الرعاية الصحية في روسيا منذ بداية تفشي الوباء، وفق ما أعلنت الوكالة الفدرالية الروسية للمراقبة الطبية.

وتفوق هذه الحصيلة عدد المتوفين بحسب لائحة غير رسمية يعدّها أطباء منذ نيسان/أبريل وأفادت الخميس عن 444 وفاة في صفوف العاملين الصحيين جراء كوفيد-19.



الكمامة إلزامية ​

-قررت السلطات التركية جعل وضع الكمامة إلزامياً في اسطنبول وأنقرة، في وقت يسجّل عدد الإصابات ارتفاعاً جديداً في البلاد.

في المقابل، سترفع جمهورية تشيكيا التدبير القاضي بوضع الكمامة بشكل إلزامي اعتباراً من الأول من تموز/يوليو، باستثناء العاصمة.

- رياضة: عودة سريعة للجمهور

دعت مجموعة من الاتحادات الرياضية من بينها الاتحاد الدولي للتزلج والاتحاد الدولي لكرة السلة، الخميس إلى تسريع استئناف المباريات الرياضية مع عودة الجمهور "في أسرع وقت ممكن".

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