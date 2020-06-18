«روبوت» مصري لحماية الأطقم الطبية من «كورونا»

المصدر: القاهرة - وكالات

كشف المهندس المصري محمود الكومي، المتخصص في الميكاترونيكس والمخترع المصري، عن صنع روبوت لحماية الأطقم الطبية من فيروس كورونا حيث يقوم بإقامة كشوفات للأطقم الطبية، مشيراً إلى أنه كان هناك روبوتات من قبل لعمل المسحات، وهذا النموذج الثالث للروبوت.

وأضاف الكومي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباحك مصري» المذاع عبر فضائية «mbc مصر2»، اليوم الخميس، أن النموذج الحالي للروبوت قادر على قياس الحرارة وعمل مسحات من الفم والتعرف على الوجوه، مشيراً إلى أن فكرة الروبوت تهدف لحماية الجيش الأبيض واستخدام بديل غير بشري، حيث إنه تم تجربة الروبوت بالفعل، وكفاءته من 85 إلى 100%.

وأشار المخترع المصري، إلى أن الروبوت له مهام مُخصصة يتعامل من خلالها مع فيروس كورونا، حيث يقوم بقياس أو اكتشاف المشتبه فيهم سواء في الأماكن العامة والمولات والبنوك والمطارات، يستطيع قياس درجة حرارة الشخص، ولو اكتشف أن شخصاً عنده حمى فيقوم بعمل إنذار، موضحاً أن الروبوت الآن مصنف ضمن أفضل 20 روبوتاً على مستوى العالم، معرباً عن فخره أن الروبوت مصري الصنع، على الرغم من تصنيعه بإمكانيات قليلة.

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