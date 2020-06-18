الصحة السعودية: كورونا لا يزال نشطاً ولا يوجد لقاح

المصدر: البيان الإلكتروني

قال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية إن فيروس كورونا لا يزال نشطا، ولا يوجد لقاح، مع تحديث البروتوكولات العلاجية بشكل مستمر، ويجب أن نعود بحذر بالتزامنا بالإجراءات الوقائية.

وأضاف أن وبائية المرض تتأثر بعدة عوامل (سرعة انتشار العدوى – معدلات الوفيات – نسب الحالات الحرجة – وجود بؤر تفشيات)، وأن معدل الوفيات تتأخر عن تسجيل الحالات فترة زمنية نتيجة لطبيعة المرض.

وأكد أن الاستفسارات الشائعة في السعودية خلال الـ 24 ساعة الماضية كانت حول (تطبيق الاحترازات في بعض المناطق بالمملكة، عودة الحياة لطبيعتها، حماية نفسي، حماية الفئات الأكثر خطورة، التعامل مع الأعراض بعد عودة الحياة).

وأشار إلى أن نسب المخالطة المجتمعية تكاد تكون نصف الحالات التي رصدت، وهذا يدل على أن هناك فرصة أكبر كأفراد وعلينا دور كبير في حماية من حولنا، مشيراً إلى أن الأوبئة من هذا النوع تأخذ عدة موجات، وتحاول الدول تسطيحها لجعلها تحت التحكم والسيطرة، ونطمئن الجميع أن المملكة تقوم بأعمال مسح وتقص في كل مرحلة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز