الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين من أسرة واحدة و158 مستوطناً يقتحمون «الأقصى»

المصدر: القدس المحتلة- وكالات

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 3 فلسطينيين من عائلة واحدة، بعد الاعتداء عليهم بالضرب المبرح، في حي وادي الجوز بالقدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على الفلسطينيين الثلاثة، قبل أن تعتقلهم، عقب اقتحام حي وادي الجوز بالقدس المحتلة.

من جهة أخرى، اقتحم 158 مستوطناً، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت الأوقاف الإسلامية، بأن المستوطنين اقتحموا المسجد، انطلاقاً من باب المغاربة، وتجولوا في باحات المسجد بشكل استفزازي، قبل أن يغادروا المكان.

وفي سياق متصل، اعتقلت شرطة الاحتلال، حارس المسجد الأقصى المبارك، فادي عليان، من صحن الصخرة المشرفة، بعد اقتحامها بصحبة مستوطنين متطرفين لباحات المسجد.

في غضون ذلك، أقدم مستوطن متطرف، اليوم، على الاعتداء على المسن الفلسطيني محمد داوود العباس، أثناء وجوده بأرضه في وادي الربابة ببلدة سلوان جنوب القدس.

وأفاد شهود عيان، بأن المستوطن اعتدى على شبان حاولوا التصدي لاعتدائه على المسن، وذلك أثناء تصديهم جميعاً لمحاولة المستوطن الاستيلاء على أرض تعود لعائلة العباس، بالتزامن مع اقتحام سلطات الاحتلال، ممن يسمون «سلطة الطبيعة»، لحي وادي الربابة.

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