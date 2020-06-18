التحالف يرحّب برفع اسمه من مرفقات التقرير الأممي

المصدر: نيويورك- وام

رحبت دول تحالف دعم الشرعية في اليمن بقرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس رفع اسم التحالف من مرفقات تقريره حول الأطفال والنزاع المسلح، منوهة باعتراف القرار بالتزام التحالف الثابت بحماية جميع المدنيين في النزاع المسلح - خاصة الأطفال - والتدابير الوقائية والحمائية التي اتخذها لتعزيز حماية الأطفال في اليمن.

جاء ذلك في بيان صحافي صدر الليلة قبل الماضية ونقلته وكالة الأنباء السعودية حول تقرير الأمين العام للأمم المتحدة للعام الجاري بشأن الأطفال والنزاع المسلح. وأوضح البيان أن هذه الجهود شملت إنشاء وحدة لحماية الطفل، واعتماد تدابير وقائية إضافية، وجهود لم شمل الأطفال الذين جندهم الحوثيون مع أسرهم وتزويدهم بالخدمات الصحية والنفسية والتعليمية، مؤكداً أن جهود التحالف تضمنت انخراطاً مكثفاً مع الممثلة الخاصة للأمين العام فيرجينيا غامبا. وقال البيان: «تقدر دول التحالف تقديراً عميقاً وتدعم بشكل كامل الولاية الحاسمة للممثلة الخاصة للأمين العام، وتتطلع لمواصلة العمل بشكل وثيق مع غامبا ومكتبها لحماية الأطفال في اليمن وحول العالم».

وأضاف: «علاوة على ذلك يأخذ التحالف أي ادعاءات بانتهاك حقوق المدنيين والأطفال على محمل الجد».

وأوضح البيان أنه «للتحقيق في الادعاءات المنسوبة إليه في التقرير يدعو تحالف دعم الشرعية في اليمن الأمم المتحدة إلى مشاركته بالمعلومات ذات الصلة بهذه الادعاءات». وأكدت دول تحالف دعم الشرعية في اليمن مجدداً في بيانه مواصلة التمسك بالتزامات التحالف بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بحماية الأطفال في النزاعات المسلحة، إلى جانب تأكيد التزامه الصارم بالمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي.

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