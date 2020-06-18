الإمارات تستنكر التدخّلات التركية والإيرانية في العراق

المصدر: أبوظبي - وام

استنكرت دولة الإمارات، التدخّلات العسكرية التركية والإيرانية في العراق الشقيق، المتمثلة في قصف مناطق في شمال العراق، مما شكّل انتهاكاً لسيادة دولة عربية شقيقة ولمبادئ القانون الدولي.

وأكّدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان، أمس، على موقف دولة الإمارات الثابت والراسخ الرافض لكافة التدخلات في شؤون الدول العربية، وحرصها على ضرورة احترام سيادة العراق الشقيق، ومراعاة مبادئ حسن الجوار، والكف عن كل ما يهدد الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة. وكانت تركيا قد أطلقت، أمس، هجوماً جوياً وبرياً في إقليم كردستان شمال العراق.

وندّدت وزارة الخارجية العراقية في بيان، بانتهاك سيادة العراق، مشيرة إلى أنّ الغارات لم تسفر عن ضحايا، لكنها روَّعت السكان. يأتي ذلك، فيما بدأت قوات برية تركية بالتوغل، داخل أراضي إقليم كردستان العراق بعمق أكثر من 10 كيلومترات بالقرب من منطقة باطوفه الحدودية التابعة لبلدة زاخو في أقصى شمال محافظة دهوك.

وسبق التوغّل البري التركي قصف جوي ومدفعي مكثف طال ثماني قرى حدودية في منطقة حفتنين قرب الشريط الجبلي الفاصل بين العراق وتركيا، الأمر الذي تسبب في نزوح عشر عائلات من القرى وإلحاق خسائر مادية بحقول المزارعين في تلك القرى.

كما جدّدت إيران، أمس، قصفها لقرية آلانة التابعة لمنطقة حاج عمران بمحافظة أربيل بإقليم كردستان، بعدما كانت قد قصفت ذات القرية أول من أمس. وذكرت شبكة «رووداو الإعلامية» الكردية العراقية، أنّ القصف الإيراني تزامن مع تحليق للطائرات التركية في سماء القرية.

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