الشرعية تحرر 20 كيلومتراً في مأرب

المصدر: عدن - البيان

خاضت القوات المشتركة، أمس، أعنف المعارك مع ميليشيا الحوثي، في غرب محافظة مأرب، انتهت بتحرير 20 كيلومتراً في مديرية مجزر، ومقتل أكثر من مئة من عناصر الميليشيا.وذكرت مصادر عسكرية في محور الجوف ومأرب، لـ«البيان»، أنه، وبعد ساعات على قول ميليشيا الحوثي إنها باتت تهدد مأرب ومناطق إنتاج النفط والغاز، شنت القوات المشتركة، بإسناد من مقاتلات التحالف، هجوماً معاكساً، وخاضت مواجهة هي الأعنف منذ بداية العام الجاري، مع الميليشيا في مديرية مجزر، على حدود محافظة الجوف، وبمشاركة من قبائل الجدعان، انتهت بتحرير 20 كيلومتراً من المديرية. بالمقابل فتحت ميليشيا الحوثي جبهة جديدة للقتال في محافظة البيضاء وهاجمت قبائل مديرية ردمان ردا على اسقاطها طائرتين مسيرتين كانتا تحلقان في اجواء المديرية.

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