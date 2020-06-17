سوريا: العقوبات الأمريكية شكل جديد من أشكال الإرهاب

المصدر: دمشق- أ.ف.ب

دانت سوريا العقوبات الأمريكية الجديدة التي فرضت على شخصيات وكيانات مرتبطة بالسلطات السورية، اليوم الأربعاء، في إطار «قانون قيصر»، واصفة إياها بأنها شكل جديد من أشكال «الإرهاب».

واعتبر مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية أن «الحزمة الأولى من الإجراءات الأمريكية ضد سوريا تنفيذاً لما يسمى قانون قيصر تكشف تجاوز الإدارة الأمريكية لكل القوانين والأعراف الدولية والمستوى الذي انحدر إليه مسؤولو هذه الإدارة ليلامس سلوكيات العصابات وقطاع الطرق».

واتهمت دمشق، واشنطن بـ«النفاق» في حديثها عن حقوق الإنسان كمبرر للعقوبات.

وقالت وفق البيان الذي نقلته وكالة «سانا» الرسمية: إن «حديث الإدارة الأمريكية عن حقوق الإنسان في سوريا يتجاوز أبشع أشكال الكذب والنفاق وتكذبه سياساتها في دعم الإرهاب».

وتابع البيان: «يأتي تصعيد العقوبات ضد الشعب السوري ليضيف بعداً وشكلاً جديداً لهذا الإرهاب».

واليوم، رفع مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة الرسمي مقابل الدولار من 700 إلى 1250 ليرة بعدما تهاوى سعر العملة المحلية على مدى أسابيع في السوق السوداء تحسباً لتطبيق القانون.

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