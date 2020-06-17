أجواء مفاوضات «سد النهضة» تنعش الآمال بالتوصل إلى اتفاق

المصدر: دبي - عبد الرحمن دوار

لا تزال آمال المصريين والسودانيين والإثيوبيين بالوصول إلى اتفاق بين الدول الثلاث قائمة خاصة أن قوى تحاول الاصطياد في العكرة وتريد أن تفشل هذه المفاوضات وتتأزم الأمور غير أن إعلان السودان اليوم بالتوصل إلى توافق على القضايا الفنية بنسبة تزيد على 90 في المئة كان مؤشراً إيجابياً وبمثابة ضربة لكل الذين يراهنون على فشل المفاوضات.

وتتواصل المفاوضات المتعلقة بسد النهضة بين وزراء الري والموارد المائية في السودان ومصر وإثيوبيا حيث جاء الاجتماع عقب آخر للجان القانونية، وهدف إلى مناقشة الجوانب المتعلقة بإلزامية الاتفاقات التي يتم التوصل إليها، وصياغة ما تم التوافق عليه. وقالت مصادر مطلعة على سير المباحثات، إن الاجتماع شهد خلافات حول بعض الجوانب القانونية، فيما أكد الوزير السوداني ياسر عباس أن المفاوضات حققت «تقدماً كبيراً في الملفات الفنية المتعلقة بأمان السد، والملء الأول، والتشغيل طويل الأمد، وتبادل البيانات، والدراسات البيئية، واللجنة الفنية للتعاون».

وقال عباس إنه تم التوافق خلال اجتماع سد النهضة على معظم المسائل الفنية المتعلقة بملء وتشغيل السد مشيراً إلى الأجواء الإيجابية التي سادت اجتماع سد النهضة والتي تبعث على التفاؤل. وشكر عباس مصر وإثيوبيا لاستجابتهما للمبادرة السودانية بشأن عودة المفاوضات حول سد النهضة.

وأشارت وزارة الري السودانية إلى أنه وعلى ضوء التطورات، طلب الوفد السوداني إحالة الملفات الخلافية لرؤساء الوزراء في الدول الثلاث للوصول لتوافق سياسي بشأنها بما يوفر الإرادة السياسية التي تسمح باستئناف المفاوضات في أسرع وقت بعد التشاور بين وزراء الري في الدول الثلاث.

في الأثناء، وصل نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو إلى إثيوبيا. ووفقاً لهيئة الإذاعة الإثيوبية فإن الزيارة ستشهد إجراء مشاورات بشأن القضايا الراهنة.

وكان في استقباله بمطار أديس أبابا عدد من كبار المسؤولين الإثيوبيين، على رأسهم نائب رئيس الوزراء دمقى مكونن ورئيس هيئة أركان الجيش الجنرال آدم محمد حيث تأتي الزيارة في وقت تتواصل فيه مفاوضات بين السودان ومصر وإثيوبيا حول سد النهضة.

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