«حزب الله» يضع لبنان في عيْن عاصفة «قيْصر»

المصدر: بيروت- وفاء عواد

دخل قانون قيصر، الذي وقّعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 21 ديسمبر الماضي، حيّز التنفيذ اليوم، وهو يمنح السلطات الأمريكيّة أدوات للمساعدة في إنهاء النزاع المستمرّ في سوريا، كما ينصّ على فرْض عقوبات على من يقدّم دعماً للسلطات السورية.

بدوره، يقف لبنان في عيْن عاصفة هذا القانون، والغموض يلفّ أكثر من نقطة تعنيه مباشرة في موضوع التعامل مع سوريا. ذلك أنّه، وحتى الساعة، لا دراسة تحدّد القطاعات اللبنانيّة التي يطالها القانون، ولا معطيات تفسّر حدود التعامل معه. وذلك، وسط ارتفاع منسوب الكلام عن أنّ لبنان سيدفع الثمن الأكبر من فاتورة «قيصر»، بسبب عدم التزامه سياسة «النأي بالنفس»، في ما يخصّ سوريا، ولا سيّما لجهة تدخّل «حزب الله» العسكري فيها.

وعلى وقْع هذا الغموض، وفي انتظار اتخاذ التدابير الملائمة لتحصين لبنان في مواجهة رياح هذا القانون، تردّدت معلومات، مفادها أنّ السلطة اللبنانيّة لا تزال تُمنّي النفس ‏باستثناءات تمنحها إياها الإدارة الأمريكيّة، على غرار تلك الممنوحة للعراق، في مواجهة ‏العقوبات الأمريكيّة المفروضة على إيران، في حين أكدت مصادر لـ «البيان»، أنّ تطبيقات «قيصر»، لن تستثني أياً ‏كان في التعامل مع دمشق، بمعنى أنّه لن ‏تكون هناك استثناءات للسلطة اللبنانيّة، لا على صعيد التواصل، ولا على صعيد التقديمات.

وفي المعلومات أيضاً، فإنّ مسألة التهريب إلى سوريا، وعبر سوريا، ستكون تحت مجهر الإدارة ‏الأمريكيّة. ذلك أنّ الأمريكيّين على دراية بأنّ جهوداً كبيرة تُمارس لوقف التهريب ‏عبر الحدود اللبنانية- السورية، لكنّها تصطدم بالضغوط التي يفرضها «حزب الله»، لإبقاء ‏خطوط الإمداد غير الشرعيّة مفتوحة بين البلدين.

وفي المحصّلة، واستناداً إلى قراءات متعدّدة، فإنّ القانون الأمريكي الجديد، ستكون له تبعات وانعكاسات وتداعيات قسريّة، بعضها خانق، وبعضها الآخر قد لا يخلو من ‏إيجابيات محقّقة، على صعيد قطْع طرق التهريب التي أنهكت الخزينة اللبنانية واستنزفتها، ‏لا سيّما أنّ المعنيّين بتطبيقات هذا القانون في الدوائر الأمريكيّة، يؤكدون أنّ مفاعيله ‏ستخيّم فوق الحدود والمعابر التي تربط لبنان بسوريا.

وهكذا، باتت حكومة لبنان أمام «قانون قيصر»، الوافد إلى المنطقة، عبر بوّابة تجريم التعاطي مع دمشق، في مشهد أشبه بـ «الحجر بين شاقوفين»: فإنْ هي قرّرت ‏المضيّ قدماً بالتطبيع مع الحكومة السورية، سيطالها مقصل هذا القانون. وإنْ هي حاولت التطبّع بطِباع ‏المجتمع الدولي والتماهي مع شروطه، سيحلّ عليها «غضب» الجهات الممانعة، لا سيّما «حزب الله»، الذي يدرك أنّ الاستقرار اللبناني «خطّ أحمر» لدى المجتمع الدولي، الذي يتمسّك به بقوة، ويخشى تعكيره لأكثر من اعتبار، وذلك في ظلّ المؤشّرات الدوليّة والإقليميّة، التي تصبّ جميعها في خانة «تقليم أظافر» إيران في المنطقة، وتحجيم نفوذها ونفوذ «محور الممانعة»، وإلا فإنّ الشعب اللبناني سيكون الضحية الأكبر.

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