زلزال بقوة 4.72 ريختر في السعودية

المصدر: جدة - وام

ذكرت هيئة المساحة الجيولوجية بالمملكة العربية السعودية أن محطات الرصد الزلزالي بالهيئة سجلت أمس عند الساعة 5:30 مساءً هزة أرضية شمال البحر الأحمر بلغت قوتها 4.72 على مقياس ريختر وبعمق 13 كم وتبعد 85 كم غرب محافظة ضباء.

وأكد المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل أن أسباب هذه الهزة الأرضية تعود إلى حركة الفالق الموجود في وسط البحر الأحمر نتيجة قوة الشد التكتونية المؤثرة عليه، مبيناً أن الهزة لم تؤثر في المناطق الساحلية المقابلة لها بالمملكة.

وأوضح أنه جرى رصد هزة ارتدادية ضعيفة جداً بقوة "واحد" على مقياس ريختر، مطمئناً السعوديين والمقيمين أن هذه الهزة بعيدة عن سواحل المملكة ولا تشكّل خطورة.

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