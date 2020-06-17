وفاة أحمد بهبهاني رئيس جمعية الصحافيين الكويتية السابق

المصدر: البيان الإلكتروني

فقدت الصحافة العربية والخليجية على وجه الخصوص أحمد يوسف بهبهاني رئيس مجلس إدارة جمعية الصحافيين الكويتية الذي وافته المنيةاليوم عن عمر يناهز 79 عاماً.

وشغل الفقيد العديد من المناصب في مجال الصحافة والإعلام، أبرزها رئاسة اتحاد الصحفيين العرب، ووكالة الأنباء الكويتية الرسمية، وحمل الشارة الدولية لحماية الصحفيين.



المناصب التي شغلها

رئيس اتحاد الصحفيين العرب

نائب رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء الكويتية (كونا)

عضو المعهد الدولي للصحافة

عضو نادي لوس أنجلوس للصحافة

رئيس مجلس إدارة شركة دار اليقظة للصحافة والطباعة والنشر.

رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي

الفقيد حاصل على بكالوريوس آداب قسم التاريخ من جامعة بيروت العربية عام 1970، وعلى دبلوم إدارة أعمال من جامعة جنيف بسويسرا.

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