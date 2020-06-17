مؤشر إيجابي.. انخفاض في حالات كورونا الحرجة بالسعودية

كشفت وزارة الصحة السعودية في بيانها عن آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" عن مؤشر إيجابي يتمثل في الانخفاض في عدد الحالات الحرجة التي تتطلب العناية المركزة بسبب الإصابة بفيروس كورونا من 1910 حالات إلى 1859 حالة أي بانخفاض 51 حالة.

وأعلنت الوزارة اليوم الأربعاء عن تسجيل 4919 حالة مؤكدة بفيروس كورونا، ليصل الإجمالي في المملكة إلى 141234 حالة. فيما تم تسجيل 2122 حالة تعافي و39 حالة وفاة، وبذلك يصبح مجموع حالات التعافي 91662 حالة ووصل مجموع الوفيات 1091 حالة وفاة

وقالت الصحة إن عدم لبس الكمامة وترك مسافة آمنة تسبب بإصابة 10 أشخاص داخل مقرات العمل 2 منهم في حالة حرجة.

وتصدرت مدينة الرياض عدد الاصابات الجديدة بتسجيل 2371 اصابة تلتها مكة المكرمة 282 حالة وجدة 279 حالة ثم الهفوف 273 حالة.

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