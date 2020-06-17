البنك الدولي يدعم مصر بـ400 مليون دولار

المصدر: القاهرة - وام

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على تقديم 400 مليون دولار لمصر في إطار مشروع الاستجابة الطارئة للتصدي لجائحة كورونا، في إطار دعم جهود الحكومة المصرية لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وتعميمه على محافظاتها.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصرية، إن هذا الدعم يعكس توجه الحكومة المصرية لتقديم خدمات الرعاية الصحية لجميع المواطنين الذين يمثل أولوية وطنية للحكومة، موضحةً أن مشروع التأمين الصحي الشامل الذي يجرى تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي يتضمن التغطية الإلزامية للمواطنين.

وأضافت أن هذا المشروع يعد الأول من نوعه الذي يتم فيه توحيد الجهود مع القطاع الخاص لتحقيق التغطية الصحية المطلوبة وإزالة كل أوجه التفاوت القائم حالياً في تقديم الخدمات الصحية مع توفير رعاية صحية عالية الجودة لجميع المواطنين بمن فيهم الفئات الأولى بالرعاية.

وأوضحت أن المشروع الجديد يسهم في تعزيز الجهود المصرية لتحسين رأس المال البشري، منوهة بأن مصر تعتبر من أوائل الدول التي طبقت مشروع رأس المال البشري الذي أطلقه البنك الدولي، من خلال الاستثمار في سنوات العمر الأولى للطفل، وتقديم رعاية صحية أفضل، والرعاية السابقة للولادة، وبرامج موجهة لتحفيز نمو الأطفال.

كان البنك الدولي قد وافق الشهر الماضي على تقديم 50 مليون دولار لمصر في إطار مشروع الاستجابة الطارئة للتصدي لفيروس كورونا.

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