وصول 7477 مصريًا من العالقين في دول عربية إلى بلدهم

المصدر: البيان الإلكتروني

في إطار مواصلة جهود اللجنة المختصة بمتابعة عودة المواطنين المصريين العالقين بالخارج إلى مصر، والمشكلة من رئيس مجلس الوزراء ووزراء الهجرة والخارجية والصحة والطيران، وصل إلى مطار القاهرة الدولي أمس الثلاثاء 7477 مواطنًا مصريًا من العالقين في الأردن وعُمان والإمارات والسعودية والكويت، وكذلك قطر، حيث كان من بين هذه الرحلات رحلة استثنائية قادمة من العاصمة العُمانية مسقط على متنها نحو 174 من المصريين العالقين في قطر، بحسب ما ذكرت وزارة الهجرة المصرية عبر حسابها في "فيسبوك".

ولا تزال الجهود متضافرة ومستمرة لإعادة أبناء مصر العالقين، وكذلك الحالات الإنسانية ومنتهي ومخالفي الإقامة.

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