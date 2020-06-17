المصدر: (الكويت - وكالات)

أكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح أمس، أن الكويت لم تصل إلى المنطقة الآمنة في مواجهة فيروس كورونا حتى الآن.

ونقل موقع «الشروق» المصري عن الشيخ صباح خالد قوله - خلال جلسة لمجلس الأمة الكويتي - إن الكويت تعاملت بشكل إيجابي مع الأزمة الصحية، مشيراً في الوقت ذاته إلى الاسترخاء الذي حدث، وعدم التقيد بالإرشادات الصحية خلال العشر الأواخر من شهر رمضان، وهو ما أدى إلى ارتفاع أعداد إصابات المواطنين، إضافة إلى القيام بالمخالطة، واعتراف بعضهم بأنهم كانوا يقومون بأداء صلاة التراويح والقيام في السراديب والدواوين. ولفت إلى أن مجلس الوزراء الكويتي، وضع دليلاً إرشادياً حول المطلوب من الجميع، للانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة عودة الحياة الطبيعية تدريجياً في البلاد، والتي ستبدأ الأسبوع المقبل، مشدداً على ضرورة تحقيق خمسة شروط لتجاوز المرحلة الأولى، معرباً في الوقت نفسه عن قلق الحكومة من ارتفاع أعداد إصابات المواطنين بالآونة الأخيرة.

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