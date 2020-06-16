الصحة المصرية تزف بشرى سارة لمرضى كورونا

المصدر: وكالات

زفت وزارة الصحة المصرية بشري لمرضي فيروس كورونا المستجد، حيث أكدت إنها ستعلن قريبا عن توافر بلازما تكفي كل مرضى كورونا.

وأكد مدير بنك الدم في وزارة الصحة المصرية، إيهاب سراج الدين، أن الوزارة لديها خطة لزيادة أجهزة التبرع بالبلازما في أنحاء مصر كلها.

وتابع خلال مداخلة هاتفية له عبر برنامج "صباحك مصري" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن "هناك 28 مركزا إقليميًا لتلقي تبرعات بلازما الدم على مستوى الجمهورية، وأن هناك جولات في عدد من المحافظات لتلقي تبرعات المتعافين بالبلازما".

وأشار إلى أنه قريبا "سيتم الإعلان عن توافر بلازما تكفي كل مرضى كورونا".

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية المصري لشؤون الوقاية والصحة، أنه لا يمكن تحديد يوم معين لانكسار فيروس كورونا المستجد في مصر.

وأشار تاج الدين في تصريحات تلفزيونية إلى أن لكل دولة ظروفها، موضحا أن انكسار الفيروس في مصر سيحدث عند الوصول لثبات أعداد الإصابات المسجلة يوميا لعدة أيام متتالية.

وقال تاج الدين: "في حال ثبات الأعداد لأيام متتالية يمكننا قول إن مصر تعدت الذروة، وبدأت الأعداد في الانكسار. إلى الآن لم تصل مصر لمرحلة الانكسار".

وأوضح تاج الدين أنه كان هناك قانونا للتجارب السريرية، صدر من مجلس النواب بعد مناقشة، لكن كان هناك العديد من الملحوظات عليه من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشدد تاج الدين على أن الملحوظات في غاية الأهمية، فالقانون كان يحد من حركة العلماء في تجاربهم الإكلينيكية، وتم تعديل بعد النقاط في القانون وتم الموافقة عليه في مجلس الشعب.

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