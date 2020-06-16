قلق عربي ودولي إزاء احتجاز مصريين في ليبيا

المصدر: عواصم- وكالات

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الثلاثاء، عن قلقها إزاء اعتقال واحتجاز وسوء معاملة عدد كبير من المواطنين المصريين في مدينة ترهونة الليبية.



وقالت البعثة الأممية، في بيان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن ذلك يعد انتهاكاً لالتزامات ليبيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان بشأن حظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة.



من جهتها، أعربت جامعة الدول العربية، عن إدانتها لواقعة احتجاز وسوء معاملة عدد من المصريين في ترهونة، وفقاً لما أظهره مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي أخيراً.



وحذرت الجامعة من خطورة تكرار أعمال القتل الانتقامية على النسيج المجتمعي الليبي، وعلى فرص نجاح المسار السياسي وجهود وقف إطلاق النار.

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