مناسبة عائلية تصيب 15 شخصاً بكورونا في السعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

أصيب 15 شخصًا من أفراد أسرة في نجران السعودية بفيروس كورونا المستجد بعد اجتماعهم داخل استراحة في مناسبة عائلية، حيث كان أحدهم يحمل الفيروس دون ظهور الأعراض عليه.

وكشفت المصادر عن إصابة 5 أشقاء وشقيقتهم، أحدهم يرقد في العناية المركزة وحالته الصحية حرجة، فيما أصيبت زوجة أحدهم وثلاثة أبناء، وفقا لصحيفة الوطن السعودية، بالإضافة إلى إصابة عمهم وأربعة من أبناء عمومتهم.

وأوضحت المصادر أن عدد المخالطين للحالات الـ15 وصل إلى 50 مخالطا بينهم زملاء في العمل لبعض المصابين، ولا تزال نتائج تحاليل المخالطين قيد الانتظار.

وأبانت أن مديرية الصحة في نجران باشرت فحص جميع الحالات ونقل بعضهم إلى المستشفى، والبعض الآخر لفندق الحجر، وقام آخرون بحجر أنفسهم داخل منازلهم تحت إشراف ومتابعة من صحة المنطقة.

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