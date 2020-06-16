«حملة الوفاء لفيروزة» نشاط داعم لمسنين سوريين

المصدر: دمشق - وكالات

خمسة وعشرون شاباً وشابة من متطوعي «حملة الوفاء لفيروزة» انطلقوا مؤخراً بتنفيذ مجموعة من النشاطات الرامية إلى دعم المسنين ورفدهم اجتماعياً أملاً بإدخال السرور إلى قلوبهم وكسر روتين حياتهم اليومية، وبخاصة في ظل ظروف جائحة كورونا.

وحسب وكالة «سانا» السورية، تم التمهيد لهذه الفعاليات عبر إعادة تأهيل منزول «الوفاء» في قرية فيروزة بحمص، الذي يستضيفهم بما يوفر لهم جميع سبل الاستقرار والراحة.

يقول المهندس جون المحو مؤسس الحملة في لـ «نشرة سانا الشبابية» إن الشباب المتطوع في الحملة عمل على إعادة افتتاح وتأهيل منزول «الوفاء» المخصص للمسنين بهدف استقبالهم ضمن شروط صحية مكثفة تراعي التعقيم والتباعد المكاني حرصاً على صحتهم وسعياً في الوقت نفسه إلى التواصل معهم وإضفاء طابعاً من البهجة على أوقاتهم.

وأضاف المحو إن الأنشطة التي انطلقت بعد فك الحظر المنزلي تتضمن تعقيماً يومياً لكامل مرافق المنزول إضافة إلى تقديم المشروبات المنوعة وتنفيذ أنشطة ترفيهية لخمسة وعشرين مسناً يتم استقبالهم يومياً على مدى أربع ساعات أبرزها طاولة الزهر المحبّبة لهذه الفئة العمرية.

من جانبهم أكد الشباب المتطوعون في الحملة أن السعادة التي يبديها المسنون مع كل نشاط يتم تنفيذه تشكل دافعاً قوياً لهم للاستمرار في دعم هذه الشريحة وتقديم كل ما يمكن أن يرفع من روحهم المعنوية خاصة وقد أصبح المنزول بالنسبة لهم بمثابة بيتهم الثاني الذي يقضون فيه ساعات من المرح والتحادث.

«منزول الوفاء» افتتحته الحملة قبل ثلاث سنوات عبر استصلاح دار عربية مع حديقتها، حيث أعاد المتطوعون تدوير العديد من المواد البسيطة ليتحول البيت اليوم إلى دار شبه تراثية جمعت العديد من الديكورات الريفية القديمة والأفكار والقطع التاريخية التي قدمها لهم أهالي قرية فيروزة في حمص بهدف زيادة الألفة والتواصل بين المسنين.

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