«التعاون الخليجي»: نؤيد إجراءات السعودية ضد اعتداءات الحوثي

المصدر: الرياض- وام

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د.نايف فلاح مبارك الحجرف، اليوم، إطلاق الميليشيات الحوثية طائرات مفخخة بدون طيار باتجاه المملكة العربية السعودية، مستهدفين بها المدنيين في منطقة عسير.



وأكد الحجرف، أن هذه الاعتداءات الإرهابية التي تأتي في الوقت الذي يسخّر فيه العالم جهوده لمواجهة جائحة فيروس «كورونا» المستجد، لا تستهدف أمن السعودية فحسب، وإنما أمن منطقة الخليج واستقرارها، وتمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية التي تمنع استهداف المدنيين والأعيان المدنية.



وأوضح أن هذه الهجمات هي امتداد للعمليات الإرهابية المتكررة من قبل الميليشيا الحوثية لاستهداف المدنيين الأبرياء والأعيان المدنية، مشيداً بكفاءة وجاهزية قوات الدفاع الجوي الملكي التي تمكنت من اعتراض الطائرات المسيّرة قبل أن تصل إلى هدفها، مؤكداً وقوف مجلس التعاون إلى جانب المملكة وتأييده لكافة ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها، داعياً المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته والوقوف بحزم في وجه الميليشيات الحوثية في محاولاتها المستمرة لزعزعة الأمن والسلم في المنطقة.

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