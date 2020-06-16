قوات التحالف تسقط "مسيرات" حوثية مفخخة أطلقت باتجاه السعودية

المصدر: وام

أكدت قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اعتراض واسقاط عدد من الطائرات دون طيار "المفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة العربية السعودية.

وأوضح العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، في بيان صدر الليلة، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء أمس من اعتراض واسقاط عدد من الطائرات دون طيار (المفخخة) التي أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المدنيين والأعيان المدنية بمنطقة عسيرش.

وأشار العقيد المالكي الى أن هذه المحاولة الإرهابية من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية وما سبقها من محاولات لعمليات إرهابية تستهدف المدنيين الأبرياء والأعيان المدنية وكذلك التجمعات السكانية، والتي تهدد حياة المئات من المدنيين بطريقة ممنهجة وتتعمد إيقاع الأضرار العالية بصفوف المدنيين باستخدام الطائرات دون طيار والتي تحمل المواد المتفجرة، حيث بلغ مجموع الطائرات دون طيار والتي تم اطلاقها باتجاه المملكة وتم اسقاطها وتدميرها 357 طائرة دون طيار ، مما يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية ومخالفاً للأعراف والقيم السماوية والإنسانية.

وبين العقيد المالكي أن استمرار هذه الاعمال العدائية والإرهابية باستخدام الطائرات دون طيار "المفخخة" يؤكد نهج المليشيا الحوثية المتطرف واللا أخلاقي ورفضها لكافة المبادرات والتي قدمها التحالف وكذلك الجهود الأممية من قبل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفث لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد والوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.

وشدد على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطبق وتتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين الأبرياء، وستتخذ الإجراءات العملياتية الصارمة والمناسبة لوقف هذه الأعمال الإرهابية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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