فرنسا تندد بالتدخل التركي في ليبيا

المصدر: باريس، أنقرة - البيان، وكالات

نددت فرنسا بأي تدخل خارجي مستمر في ليبيا، مختصة بالذكر في هذا الإطار الدعم التركي المتزايد لما يسمى حكومة الوفاق في طرابلس.



وقالت الخارجية الفرنسية في بيان إن التدخل الأجنبي المستمر في ليبيا، خاصة تكثيف الدعم التركي «غير مقبول ولا بد أن ينتهي».

وأضافت أن حكومة الوفاق تواصل الهجوم بدعم تركي «هائل» رغم الموافقة على بحث وقف إطلاق النار.



وكانت روسيا قد أبدت موقفاً لافتاً لم تثره في العلن حتى أمس، عارضت فيه الأطماع التركية في ليبيا، ونتج عن ذلك تراجع وزيري الدفاع والخارجية الروسيين عن زيارة كانت مقررة إلى انقرة أول من أمس.

وبحسب مصدر تركي، فإن أنقرة تعتزم استخدام قاعدتين عسكريتين في ليبيا، سعياً لوجود تركي دائم في منطقة جنوب المتوسط.

وقال مسؤول تركي آخر إن روسيا وتركيا أجلتا محادثاتهما عالية المستوى بشأن ليبيا، كان من المقرر إجراؤها في اسطنبول، بسبب خلاف يتعلق بمسعى حكومة الميليشيات التوغل باتجاه سرت.

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