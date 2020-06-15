مصرع خبير حوثي في تركيب الطائرات المسيرة

المصدر: عدن - البيان

لقي خبير تركيب وتفخيخ الطائرات المسيرة لميليشيا الحوثي مصرعه في المواجهات الدائرة في جبهة نهم بمحافظة صنعاء، فيما تتواصل المعارك العنيفة في هذه الجبهة لليوم الثالث على التوالي بعد حشد الميليشيا آلافاً من المقاتلين إلى هذه الجبهة.



وأقرت وسائل إعلام ميليشيا الحوثي بمصرع الخبير في تركيب وتفخيخ الطائرات المسيرة العميد محمد عبده الغولي خلال المواجهات الدائرة في جبهة نهم، فيما أكدت مصادر عسكرية حكومية أن الغولي واحد من الخبراء القلائل الذين دربهم الحرس الثوري الإيراني على تركيب الطائرات المسيرة وتلغيمها حيث تهرب هذه الطائرات إلى اليمن ويتولى هؤلاء الخبراء تركيبها وتلغيمها قبل إطلاقها.



ووفق ما قالته هذه المصادر لـ«البيان» فإن الغولي كان قد تلقى تدريبات قتالية في جنوبي لبنان على يد عناصر ميليشيا حزب الله الإرهابي، وآخرين من الحرس الثوري الإيراني، وغالباً ما تستعين به الميليشيا في تنفيذ عمليات دقيقة في أكثر من جبهة، وأنه مع آخرين كان يتولى الإشراف على تدريبهم في كيفية تنفيذ الهجمات بهذا النوع من الطائرات لقوا مصرعهم في الغارات التي استهدفهم في جبهة نهم.



وبثت وسائل إعلام الميليشيا مراسيم تشييع جثمانه في مديرية ريدة محافظة عمران، بحضور قيادات بارزة في صفوف الميليشيا.



‏وفي الساحل الغربي أبطلت القوات المشتركة مفعول عبوة ناسفة زرعتها ميليشيات الحوثي في الطريق الرابط بين مديريتي التحيتا والخوخة في محافظة الحديدة ⁧‫المرة الثالثة خلال أربعة أيام.



‏وقالت القوات المشتركة إن عناصر للميليشيا تتسلل عبر المزارع الكثيفة إلى الطرق الرابطة بين مديريات الساحل لزرع الألغام والعبوات الناسفة بهدف استهداف المارة وإجبار السكان على النزوح.



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