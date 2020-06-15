قوات التحالف تسقط "مسيرة مفخخة" أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه خميس مشيط

المصدر: وام

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أنها تمكنت اليوم من اعتراض واسقاط طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه مدينة خميس مشيط - جنوب السعودية - لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة.

و أوضح العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف أن هذه العملية الإرهابية هي امتداد للعمليات الإرهابية من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية لاستهداف المدنيين الأبرياء والأعيان المدنية، والتي كان آخرها محاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة نجران بإطلاق صاروخ بالستي في 13 يونيو 2020 م .

ولفت المالكي الى أن استمرار المليشيا الحوثية في أعمالها الارهابية والعدائية باستخدام الطائرات بدون طيار والتي تحمل المواد المتفجرة لاستهداف المدنيين الأبرياء يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، مشدداً على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ وتنفذ الاجراءات الحازمة والصارمة لتحييد وتدمير هذه القدرات لحماية المدنيين الأبرياء من هذه الأعمال العبثية والهمجية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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