موجة حر قوية تجتاح السعودية بداية من الغد

المصدر: الرياض - وكالات

توقع الباحث في علوم الطقس والمناخ وعضو لجنة «تسميات» في السعودية، عبد العزيز الحصيني، تأثير موجة حر شديدة ثانية على المملكة اعتباراً من يوم غد الثلاثاء.



وبحسب صحيفة «سبق» السعودية، فإن الحصيني نشر على حسابه في تويتر قائلاً: «أتوقع أن تسجل الحرارة أعلى من معدلها السنوي في مثل هذه الأيام من السنة، بعد أن كانت اليومين الماضيين حول معدلاتها».



وأضاف: «أتوقع أن تقترب الحرارة من 50 على الشرقية والخليج، وتتجاوز منتصف الأربعينيات على أجزاء من الرياض والقصيم ومكة والمدينة (العظمى)، وأن تكون الحرارة على: الشمالية، وتبوك، والجوف، وحائل، ونجران، وجازان من 36 إلى 42 درجة مئوية»، وتوقع أن تستمر موجة الحر ثلاثة أيام على الشرقية والوسطى، أما المصائف فمعتدلة الحرارة.



.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز