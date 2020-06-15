مصر كشف أسباب الارتفاع اليومي للوفيات بـ «كورونا»

المصدر: القاهرة - وكالات

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية، على ارتفاع أرقام الوفيات اليومية من جراء فيروس «كورونا»، لتسجل 91 حالة اليوم الأحد، قائلاً: «الرقم كبير طبعاً، وليس ذلك فقط، بل وأرقام الإصابات، وتعكس وجود إصابات حادة أيضاً، وهي مرحلة حادة من عمر الفيروس، ونطلب من الله أن نتجاوزها بأمان».



وأضاف مستشار الرئيس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج القاهرة الآن، أن هذه الأرقام، تعني أن الإصابات في طور التصاعد، وأرقام الوفيات يعني وجود حالات حرجة تصل متأخرة، عازياً أسباب ارتفاع الوفيات، إلى أنها حالات نتاج فترة تراكمية لمدة أسبوعين، والأمر يحتاج لمراجعة وتدقيق على مدار الأيام المقبلة، لتجنب أعداد الوفيات الكبيرة.



وأوضح مستشار الرئيس، أنه منذ اللحظة الأولى، والإعلان عن هذا العقار، ونحن تواصلنا ونتواصل مع الشركة المنتجة، ولدينا كميات، وستصل أخرى منه لتدخل في نطاق التجارب الاكلينيكة السريرية، لعلاج الحالات الحرجة، ومن ثم تضمينه ضمن بروتوكول العلاج، كاشفاً أنه سيستخدم في المستشفيات فقط.



وحول أزمة المستشفيات، قال تاج الدين: طلبنا من المحافظين في كل محافظة، تنسيق عمل المستشفيات، تجنباً لحصول تكدس في المستشفيات، وذلك عبر التنسيق الكامل على مستوى كل محافظة، وحول العلاج بالبلازما وفعاليته والجدل حولها، أكد أن البلازما عامل مساعد في العلاج من المتعافين، ممن استطاع جهازه المناعي تكوين أجسام مضادة، وليس وحده العامل الوحيد الذي يستخدم، ويتم استخدامها بطريقة علمية وفنية دقيقة، وتحتاج لدراسة مستفيضة.

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