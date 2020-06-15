النيابة العامة السعودية تأمر بالقبض على شخص يروّج لمعلومات مضللة

المصدر: البيان الإلكتروني

أمرت النيابة العامة السعودية بالقبض على شخص يروّج لمعلومات مغلوطة ومضللة بشأن رفع أسعار السيراميك في مقطع فيديو متداول.

وصرح مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية لصحيفة "عكاظ" أنه بناءً على ما تم رفعه من قِبل مركز الرصد النيابي بشأن مقطع الفيديو المتداول، وعملاً بالمادتين (١٥، ١٧) من نظام الإجراءات الجزائية ولما تقتضيه المصلحة، فقد صدر أمر النيابة العامة بالقبض على المذكور، بعد إجراءات البحث والتحري، والتأكد من كونه المعني بالإجراء، وإحالته إلى النيابة العامة لإكمال المقتضى النظامي بحقه.

ودعت النيابة العامة السعودية الجميع إلى التحلي بروح المسؤولية، واستشعار الواجب الأخلاقي فيما يُنشر ويتم تداوله، مؤكدةً أنها تتابع كل ما من شأنه المساس بالأمن المعلوماتي أو محاولة تضليل المجتمع بأخبار مغلوطة ومضللة أو مجهولة المصدر.

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