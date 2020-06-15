قرب الـ 50 .. موجة حر شديدة تؤثر على السعودية اعتباراً من الغد

المصدر: البيان الإلكتروني

بعد موجة الحر الشديدة الأولى التي شهدتها المملكة العربية السعودية، توقع الباحث في علوم الطقس والمناخ وعضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، تأثير موجة حر شديدة ثانية على المملكة اعتبارً من يوم غد الثلاثاء.

وبحسب صحيفة "سبق" السعودية، فإن الحصيني نشر على حسابه في تويتر قائلاً: "متوقع أن تسجل الحرارة أعلى من معدلها السنوي في مثل هذه الأيام من السنة، بعد أن كانت اليومين الماضيين حول معدلاتها".

وأضاف: "يتوقع أن تقترب الحرارة من 50 على الشرقية والخليج، وتتجاوز منتصف الأربعينيات على أجزاء من الرياض والقصيم ومكة والمدينة (العظمى)، ومتوقع أن تكون الحرارة على: الشمالية، وتبوك، والجوف، وحائل، ونجران، وجازان من 36 إلى 42 درجة مئوية، ويتوقع أن تستمر موجة الحر ثلاثة أيام على الشرقية والوسطى، أما المصائف فمعتدلة الحرارة".

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