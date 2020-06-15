العاهل المغربي محمد السادس يجري عملية جراحية في القلب

المصدر: البيان الإلكتروني

أجرى العاهل المغربي الملك محمد السادس، يوم الأحد 14 يونيو، عملية جراحية ناجحة في القلب بمصحة القصر الملكي بالرباط.

وأصدر الفريق الطبي للملك محمد السادس بيانا، قال فيه: "سجل الإيقاع الأديني لقلب الملك محمد السادس، عودة ظهور اضطراب من جديد".

وقد أوصى أطباء الملك، بإزالة هذا الاضطراب عبر استعمال تقنية (Ablation par radiofréquence) (الاستئصال بواسطة الترددات الراديوية)، التي أجريت له أمس الأحد 14 يونيو 2020، بمصحة القصر الملكي بالرباط، وفق ما ذكرت صحيفة (هسبريس) الإلكترونية.

وقد تكللت هذه العملية بالنجاح الكامل، وذلك على غرار العملية التي أجريت له يوم 26 فبراير 2018 بباريس؛ ومكنت من إعادة انتظام إيقاع نبض القلب وعودته إلى وضعه الطبيعي.

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