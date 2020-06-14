وفاة 5 أشخاص في حادث مروع بالسعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

وقع حادث مروري مساء اليوم بعقبة ضلع بالمملكة العربية السعودية توفي على إثره 5 أشخاص وأصيب اثنان،وتم نقلهم لمستشفى الدرب العام.

وقال محمد بن حسن الشهري، المتحدث الإعلامي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة : باشرت فِرق الهلال الأحمر بعسير حادث تصادم بين سيارتَيْن، إحداهما من نوع "أكورد"، والأخرى "دينا"، في عقبه ضلع؛ ما أدى إلى عدد من الإصابات والوفيات وفق صحيفة سبق.

وأضاف: فور تلقي عمليات المنطقة البلاغ بالحادث، الذي وقع عند الساعة الـ6.46 من مساء اليوم، توجهت 4 فِرق إسعافية، واتضح عند وصول الفرق وجود خمس وفيات، وإصابتَين، وتم نقلهم لمستشفى الدرب العام.

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