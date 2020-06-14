شركة مصرية تملك رخصة تصنيع وتوزيع «ريمديسيفير» في 127 دولة

المصدر: القاهرة - رويترز

قالت إيفا فارما المصرية للصناعات الدوائية في بيان اليوم الأحد إنها توصلت إلى اتفاق مع غيلياد ساينسز الأمريكية لتصنيع عقارها المضاد للفيروسات ريمديسيفير وتوزيعه في 127 دولة.



وكانت السلطات المعنية أجازت استخدام ريمديسيفير بصفة استثنائية في مرضى الحالات الحرجة المصابة بمرض كورونا المستجد في الولايات المتحدة والهند وكوريا الجنوبية، وتستخدمه بعض الدول الأوروبية ضمن برامج الحالات الإنسانية.



وقالت إيفا إنه بموجب الاتفاق «سيتوفر للشركة المصرية جميع الأساليب التكنولوجية ومواصفات عملية التصنيع والأساليب الخاصة بالشركة الأمريكية من أجل تعزيز الجدول الزمني لإنتاج عقار ريمديسيفير في أسرع وقت ممكن».



وأوضحت دراسة نشرت في مجلة نيتشر الطبية الأسبوع الماضي أن ريمديسيفير منع تطور المرض في الرئة في القردة المصابة بالفيروس.



ومازالت تجارب الدواء جارية على البشر وأظهرت البيانات الأولية أن الدواء ساعد مرضى على الشفاء أسرع من غيرهم. وقال الباحثون في الدراسة إن قردة المكاك التي تلقت الدواء لم تظهر أي بوادر على إصابتها بمرض تنفسي وقل فيها ما يلحق بالرئتين من أذى.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز