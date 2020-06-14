الكاظمي يؤكد حرص بلاده على تطوير العلاقات مع الكويت

المصدر: بغداد - وكالات

بحث وزير الخارجيّة العراقي فؤاد حسين مع نظيره الكويتيّ أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم الأحد عدداً من الموضوعات الخاصّة بالعلاقات الثنائيّة.



وأكد حسين خلال اسقباله الوزير الكويتي، حرص بلاده على تطوير التعاون المُشترَك مع الكويت، مُعرباً عن تطلّعه لمُواصَلة العمل على دفع العلاقات المُتميّزة بين البلدين، وتطويرها على سائر الصُعُد.



ودعا إلى تكريس التوازن في العلاقات على مُستوى المنطقة بما يُعزّز العلاقات المُشترَكة بين دول المنطقة.



وناقش الجانبان تفعيل مُخرجات مُؤتمر الكويت للمانحين، ومُتابعة أعمال اللجنة العراقيّة - الكويتيّة المُشترَكة، والاستعدادات لانعقاد أعمالها في أقرب وقت ببغداد لمناقشة القضايا الثنائيّة العالقة.



كما بحث الجانبان جُهُود احتواء التداعيات الاقتصاديّة والصحّية لمرض فيروس كورونا، وتبادل الخبرات في هذا الصدد؛ لما يُمثله هذا الوباء من تحدٍّ مُشترَك على مُستوى الاقتصاد، وما تبعه من انخفاض حادّ في أسعار النفط وانعكاسات ذلك على العراق، والربط الكهربائيّ.



من جهته، دعا وزير الخارجيّة الكويتيّ إلى أهمّية تضافر الجُهُود بين البلدين في مُواجَهة الجائحة، ومُواجَهة التحدِّيات كافّة بشكل جماعيّ.



ونقل الوزير الكويتي رسالة من أمير دولة الكويت ردّاً على رسالة مبعوث رئيس الوزراء بشأن الأزمة الماليّة في العراق.



وتتضمن الرسالة أنّ الكويت تقف مع العراق على الصُعُد كافة، ومنها تبادل الدعم الثنائيّ بين البلدين، فضلاً عن دعم العراق في المحافل الدوليّة.



ووفق البيان، أكد الوزير الكويتي أن «العلاقة ما بين العراق والكويت ضاربة في جذور التاريخ، وأن أمير دولة الكويت مهتم بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في السرّاء والضرّاء، وضرورة تجنيب الأجيال القادمة مشكلات الماضي والحاضر».



وطبقاً للبيان، ناقش الجانبان تحديات الأمن المائي وملف الإرهاب بوصفه تحدياً مشتركاً بين دول المنطقة، فضلاً عن مناقشة الأزمة الاقتصادية وتدهور أسعار النفط العالمية.

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