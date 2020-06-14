90 % من الحالات الحرجة سجلت في 5 مناطق سعودية

المصدر: الرياض - وكالات

أكد الناطق باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي أنه تم رصد ارتفاع في أعداد الحالات الحرجة منذ منتصف مايو الماضي، وقد وصلت إلى 1855 حالة تتلقى الرعاية في العناية المركزة.

مشيراً إلى أن 90% من الحالات الحرجة المصابة بكورونا مسجلة في الرياض ومكة المكرمة والشرقية والمدينة المنورة ومحافظة جدة، مشيراً إلى أن الوزارة تواصل رصد ارتفاع الحالات الحرجة في مناطق المملكة، وهناك متابعة دائمة لها.



وأشار أيضاً خلال المؤتمر الصحفي اليومي إلى أن معدل العدوى بفيروس كورونا في السعودية عاود الارتفاع، مرجعاً الأمر للمخالطة في المجتمع.



وشدد العبد العالي على أنه «يمكن العودة لحياتنا بحذر مع التمسك بالسلوكيات الصحية».



كما أشار إلى تطبيق «تباعد» الذي وفرته وزارة الصحة السعودية، مؤكداً أن المشاركة فيه اختيارية.

وفي حال تبيّن أن الشخص المشترك في التطبيق مصاب بكورونا، سيتم إرسال رسالة إلى من خالطه من حاملي التطبيق أيضاً بشكل مقرب، دون فضح هوية الشخص، وذلك ليتمكنوا من أخذ احتياطاتهم ممن حجر والخضوع لفحص كورونا.

وشدد على احترام التطبيق لخصوصية مستخدميه.



وطمأن العبدالعالي السعوديين والمقيمين قائلاً إن المستشفيات وأقسام الطوارئ في السعودية في أعلى جاهزية وهي دائماً مستعدة لتلقي أي حالة وليس فقط مصابي كورونا.



للإشارة أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، تسجيل 4233 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في السعودية إلى 127541، منها 41849 حالة نشطة.

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