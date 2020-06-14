ميليشيا الحوثي تتكبد هزيمة كبيرة في صرواح وشرق صنعاء

المصدر: عدن - البيان

لقنت القوات المشتركة في اليمن درساً قاسياً للحوثيين حيث قتلت العشرات من الميليشيا وأصيب آخرون كما دمرت آليات قتالية وعربات لنقل المقاتلين بعد إفشال هجوم كبير لميليشيا الحوثي استهدف جبهة المخدرة في مديرية صرواح بمحافظة مأرب.



ووفق مصادر عسكرية في محور مأرب والجوف فإن ميليشيا الحوثي نفذت هجوماً كبيراً استهدف مواقع قوات الشرعية في حانة المخدرة إلا أن هذه القوات تصدت للهجوم وأفشلته وألحقت بالميليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.



ووفقاً لهذه المصادر فإن ميليشيا الحوثي حشدت الآلاف من مقاتليها إلى هذه الجبهة بهدف تحقيق أي اختراق يمكنها من استعادة المواقع التي خسرتها خلال المواجهات السابقة إلا أن الهجوم انتهى بخسائر فادحة حيث قتل العشرات وأصيب اخرون كما دمرت آليات قتالية وعربات لنقل المقاتلين.



من جهته ذكر الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد عبده مجلي، إن قوات الجيش تقدمت واستعادت تحرير عدد من المواقع في منطقة نجد العتق بمديرية نهم شرق محافظة صنعاء وقضت على العناصر الحوثية التي حاولت التسلل إلى بعض المواقع.



وأكد المجلس العسكري أن مدفعية الجيش ومقاتلات التحالف استهدفت معدات وأسلحة لميليشيا الحوثي حيث دمرت آليات قتالية وأسلحة إلى جانب الخسائر البشرية.



ووجه الناطق باسم القوات المسلحة نداء للسكان في مناطق سيطرة الحوثيين بعدم السماح للميليشيا بزج أبنائهم وأطفالهم إلى محارق الموت والهلاك.



وفي مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف نفذ التجار والباعة إضراباً عاماً احتجاجاً على الممارسات التعسفية لميليشيا الحوثي. التي أقدمت على مصادرة ما بحوزتهم من أموال بحجة أنها من الطبعة الجديدة من العملة التي منعت تداولها في مناطق سيطرتها كما ابرمت السلام بعدم الشراء أو التعامل إلا بالطبعة القديمة المعدومة اصلا في المحافظة.



وفي الساحل الغربي ضبط قوات خفر السواحل قطاع البحر الأحمر، شحنة مخدرات على متن قارب يحمل كمية من الوقود.



وقال مدير عام خفر السواحل، قطاع البحر الأحمر، عقيد بحري عبدالجبار الزحزوح أن الدوريات البحرية اشتبهت بقارب ( جلبة) يحمل كمية كبيرة من البترول قبالة جزيرة حنيش وتم ضبطه. وانه خلال تفتيش المركب تم العثور على 40 كيلوجراماً من مادة الكوكايين.

كما تم ضبط طاقم المركب عددهم خمسة أشخاص. وسبق أن ضبطت قوات خفر السواحل، قطاع البحر الأحمر، العديد من القوارب التي تحمل مواد مهربة بينها مخدرات ومواد متفجرة كانت في طريقها للميليشيا الحوثية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز