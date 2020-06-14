مصر تكشف موعد تراجع الوباء وتتوقع 2500 إصابة يوميا بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة المصرية، الدكتور حسام حسني، فى لقاء تلفزيوني أن مصر ستصل إلى 2500 إصابة بكورونا يوميا مرجحا أن تتراجع وتيرة انتشار كورونا في يوليو.

وأضاف أنه من المتوقع وفقا للدراسات أن تكون نسبة الذروة فى مصر هى شهر يونيو، مؤكدا أن أول أسبوعين فى يوليو هما أسبوعان ثبات لأعداد فيروس كورونا ومن ثم تتراجع أعداد الإصابات في النصف الثاني من شهر يوليو.

وأوضح أن نسبة الذروة غير معروفة وغير متوقعة، "ولكن يتم التعرف على موعدها عندما نصل لأعداد إصابات عالية ومن ثم تتراجع".

وشدد على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية وتحقيق التباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.

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