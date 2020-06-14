آخر تطورات مفاوضات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا

المصدر: وام

اتفق وزراء الري في مصر والسودان واثيوبيا على عقد اجتماع خامس غدا "الاثنين" لتقيم مسار المفاوضات، بشأن سد النهضة الاثيوبي.

جاء ذلك في بيان لوزارة الري المصرية في ختام أعمال الاجتماع الرابع لوزراء الري في الدول الثلاث الذي عقد أمس.

وعكست المشاورات - التي جرت بين الدول الثلاث - أن هناك العديد من القضايا الرئيسية لا تزال محل رفض من الجانب الاثيوبي، في مقدمتها اعتراض إثيوبيا على البنود التي تضفي الصبغة الالزامية قانونا على الاتفاق أو وضع آلية قانونية لفض النزاعات التي قد تنشب بين الدول الثلاث بالإضافة إلى رفضها التام للتعاطي مع النقاط الفنية المثارة من الجانب المصري بشأن إجراءات مواجهة الجفاف والجفاف الممتد وسنوات الشح المائي.

وأكدت مصر ضرورة تضمين الاتفاق هذه العناصر باعتبارها عناصر أساسية في أي اتفاق يتعلق بقضية وجود تمس حياة أكثر من مائة وخمسين مليون نسمة هم قوام الشعبين المصري والسوداني. وأكدت مصر، ضرورة تضمين الاتفاق هذه العناصر باعتبارها عناصر أساسية في أي اتفاق يتعلق بقضية وجود تمس حياة أكثر من مائة وخمسون مليون نسمة هم قوام الشعبين المصري والسوداني.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز