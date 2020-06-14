منتجع سياحي بمصر يقيم حفلاً جماعياً.. و"السياحة" تحقق

المصدر: البيان الإلكتروني

تجري وزارة السياحة والآثار بمصر، تحقيقًا موسعًا مع مسؤولي أحد المنتجعات السياحة بمدينة الغردقة، لمخالفة اشتراطات السلامة الصحية لتشغيل المنشآت الفندقية في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح مساعد الوزير لشؤون المنشآت الفندقية والسياحية عبدالفتاح العاصي ، مساء السبت، أن عمليات التفتيش والمتابعة التي يقوم بها القطاع على المنشآت الفندقية أثبتت مخالفة هذا المنتجع، حيث أقام حفلًا جماعيًا لنزلائه دون الالتزام بالمسافات الآمنة بين الأشخاص، والمنصوص عليها فى اشتراطات تشغيل المنشآت الفندقية.

وأشار وفقاً للصحف المحلية، إلى أن مذكرة ستُعد بالواقعة، وستُعرض صباح غد على وزير السياحة والآثار لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المنتجع.



وأكد "العاصي" أن الوزارة لا تتهاون مع المخالفين، وأنها ستتخذ ضدهم الإجراءات القانونية الصارمة، منوهًا إلى التزام المنشآت الفندقية بكافة أنواعها بتطبيق اشتراطات السلامة الصحية.

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