هذا هو موعد فتح دور العبادة في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

من المقرر أن يعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصري أول شهر يوليو المقبل عن خطة الدولة التنفيذية للعودة التدريجية لفتح دور العبادة بشكل تدريجي، بحسب صحيفة الأخبار، وهذا الإجراء سوف يعتمد على تقييم وتطور انتشار فيروس كورونا.

وكان وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة، أعلن عن مخطط مسافات التباعد بين المصلين داخل المساجد المقترح فور إعادة فتح المساجد، بعد إتمام جميع أعمال صيانة وفرش المساجد وفق ما ينتهي إليه قرار لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء، وكانت أهم الضوابط المقترحة على النحو التالي:-

1- الالتزام بالكمامة والمصلى الشخصي والتباعد بين الصفوف.

2- عدم فتح دورات المياه أو دور المناسبات والاقتصار على أداء الشعائر وفق الموعد الذي تحدده لجنة إدارة الأزمة بمجلس الوزراء.

3- تجهيز مسافات التباعد بجميع المساجد.

وأكد جمعة، أن الوزارة أعدت خطة وضوابط عودة العمل بالمساجد، وتم عرضها على لجنة إدارة أزمة كورونا للبت فيها، مشيرًا إلى أنه وجه كل من رئيس القطاع الديني، ورئيس قطاع المديريات باتخاذ ما يلزم نحو تحديد أماكن المصلين بكل مسجد من خلال ترك المسافة الآمنة بين كل مصل وآخر من جميع الاتجاهات، استعدادًا جديًا لعودة العمل بالمساجد وفق ما تعتمده وتقرره لجنة إدارة أزمة كورونا برئاسة د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

يذكر أن وزير الإعلام أسامة هيكل، أعلن أن لجنة إدارة أزمة كورونا تدرس بدقة فتح دور العبادة اعتبارًا من أول يوليو مبدئيا وذلك في المحافظات الأقل إصابة بفيروس كورونا وطبقا لتطورات الموقف الصحي، ومدى حرص المواطنين على إتباع إجراءات السلامة والوقاية الصحية في حالة الفتح.

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