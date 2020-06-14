التحالف يوجه ضربات نوعية ضد التصعيد الحوثي

المصدر: (عدن، الرياض - البيان، وكالات)

تلقّت ميليشيا الحوثي الإيرانية عدة ضربات نوعية، أمس، من جراء تصعيدها العسكري وتهربها من الانضمام إلى مسار الحل السياسي، إذ أسقطت قوات التحالف صاروخاً باليستياً أطلقته الميليشيا من صعدة باتجاه نجران بالمملكة العربية السعودية، كما دمرت مواقع حوثية في محافظة حجة.

وأوضح الناطق الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي أنه نتج عن سقوط شظايا الصاروخ البالستي الذي تم اعتراضه قبل تدميره إصابة بعض المدنيين إصابات طفيفة.

في الأثناء، دمرت مقاتلات التحالف العربي مواقع لميليشيا الحوثي في غرب محافظة حجة الحدودية مع السعودية.

وذكرت المنطقة العسكرية الخامسة أن مقاتلات التحالف ألحقت بميليشيا الحوثي خسائر كبيرة عندما استهدفت بسلسلة غارات تجمعات لهذه الميليشيا، في مديرية مستبأ التابعة لمحافظة حجة.

إلى ذلك،كشف الناطق الرسمي باسم قيادة المنطقة العسكرية الثانية في اليمن هشام الجابري عن محاولة لاغتيال محافظ حضرموت فرج البحسني بعبوة ناسفة زرعت في الطريق المؤدي إلى مقر عمله في قيادة المنطقة العسكرية الثانية. وقال الجابري، لـ«البيان»: «إنه تم اكتشاف العبوة، وباشرت الفرق الهندسية إبطالها وتفكيكها، إذ تبين أنها كانت معدّة للتفجير عن بُعد».

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