تكليف السودان بإعداد وثيقة توافقية جديدة بشأن سد النهضة

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت وزارة الري والموارد المائية السودانية إن اجتماع اليوم حول سد النهضة انتهى بتكليف الخرطوم بإعداد مسودة وثيقة توافقية جديدة بناء على ملاحظات البلدان الثلاثة، على أن يعود الأطراف الثلاثة للتفاوض بعد ظهر الإثنين المقبل؛ لمناقشة المسودة وتقييم مسار التفاوض وبالتالي الخطوات اللاحقة.

وأشارت الري السودانية إلى أن نقاشات جلسة اليوم لاجتماعات وزراء المياه والوفود الفنية في الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) دارت على أساس الوثيقة التوافقية التي أعدها وأرسلها السودان عقب الاجتماع السابق بحسب صحيفة الشروق المصرية.

وتابع البيان: "وقد تركزت نقاشات اجتماع اليوم على الجوانب الفنية لملء وتشغيل سد النهضة في ظروف مواسم الأمطار العادية وموسم جفاف واحد ومواسم الجفاف المتعاقبة الطويلة، وكذلك طرق التشغيل الدائم".

وأكدت أن هذه النقاشات تهدف إلى التوصل لاتفاق متكامل يغطي كمية المياه التي سيتم تصريفها من بحيرة سد النهضة خلال كل السيناريوهات، مضيفةً:

"وتوافقت وجهات نظر الدول الثلاثة على معظم القضايا الفنية عدا بعض التفاصيل المحدودة".

ونوه البيان إلى أنه جري نقاش مستفيض ومحتدم حول الجوانب القانونية للاتفاق الذي تعمل الدول الثلاثة على التوصل اليه.

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