وفاة سوداني بكورونا في مصر تطيح بمدير مستشفى

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدرت وزيرة الصحة والسكان بمصر، د.هالة زايد، قرارًا بإقالة مدير مستشفى المطرية التعليمي، لتقصيره في أداء مهام عمله وتخليه عن مسؤوليته.

جاء ذلك بعد واقعة وفاة مريض سوداني داخل المستشفى في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد تشكيل لجنة عليا لاستكمال التحقيق معه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال من يثبت تقصيره في الواقعة بحسب صحيفة الاخبار.

وأكدت الوزيرة أنه لا تهاون في حق أي مريض في الحصول على الخدمة الطبية، فى ظل سعي الدولة الدائم على توفير أعلى درجات الرعاية الطبية بالمستشفيات، فضلا عن تشديد الرقابة والمتابعة المستمرة من المسؤولين بالوزارة من خلال اللجان التفتيشية على جميع المستشفيات ومراجعة أعمال تلك اللجان من خلال وزيرة الصحة والسكان لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

وأوضح مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة د.خالد مجاهد، أنه فور وقوع الحادث وجهت الوزيرة بفتح تحقيق عاجل وفوري، حيث كلفت رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية د.محمد فوزي، بتشكيل لجنة عليا للتحقيق في الواقعة، تضم اثنين من الاستشاريين الفنيين بالهيئة وأستاذ قانوني من كلية الحقوق، مؤكدًا أن نتائج التحقيقات ستعرض على وزيرة الصحة والسكان، ليتم إحالتها للجهات المختصة.

وأشار مجاهد إلي ان اللجنة المشكلة بقرار وزيرة الصحة والسكان تباشر عملها على قدم وساق لمعرفة ملابسات الواقعة، كاشفا أن التحقيقات المبدأية أظهرت عددا من المخالفات الإدارية والفنية من جانب المستشفى، مؤكدًا أنه جاري تحديد المقصرين وسيتم تقديمهم للجهات المعنية لتوقيع أقصي عقوبة عليهم.

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