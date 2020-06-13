تعرف على تفاصيل فيديو احتراق 5 مركبات بمكة المكرمة

المصدر: البيان الإلكتروني

تداول عدد من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر عدداً من المركبات وهي تحترق بمكة المكرمة.

و بحسب صحيفة سبق قالت مصادر إن بداية القصة تعود إلى مساء الخميس الماضي عند اشتعال النيران في مركبة بشكل مفاجئ، كانت متوقفة بحي الإسكان بمكة المكرمة؛ فقامت فرق الدفاع المدني بإطفاء الحريق.

ولفتت المصادر إلى أنه بعد أن قام الدفاع المدني بإطفاء حريق المركبة الأولى ورد في الليلة ذاتها بلاغ عن اشتعال النيران في سيارة أخرى، عندها حضرت فرق الإطفاء ودوريات الأمن التي قامت بمسح الموقع بعد شكوى السكان، وتبيَّن تعرُّض نحو 5 مركبات للحرق بفعل فاعل.

وأكدت المصادر أنه في وقت وجيز تمكن رجال الأمن من ضبط الجاني، وهو شاب عشريني في حالة سُكر، اعترف بقيامه بهذا العمل بعد أن رصده عدد من السكان.

وتم تسليم ملف الحادثة والشخص المتهم إلى شرطة المنصور، التي بدورها فتحت ملف تحقيق حول الواقعة، وأحالته للجهات المختصة لاتخاذ الإجراء اللازم.

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