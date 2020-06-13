عضو لجنة مكافحة كورونا بمصر: العلاج ببلازما المتعافين ليس الحل السحري

المصدر: البيان الإلكتروني

قال الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا بوزارة التعليم العالي المصري، إن نتائج استخدام حقن المصابين في مصر ببلازما الدم نتائجها متفاوتة، مؤكدا أنها ليست هي الحل السحري ولا يوجد مصل أو لقاح اجتمعت عليه دول العالم لمواجهة كورونا حتى الآن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، ان العلاج ببلازما المتعافين من فيروس كورونا تم استخدامها في البداية في الصين ولم تكن نتائجها مبشرة، موضحا أن نتائج استخدام حقن المصابين في مصر ببلازما الدم نتائجها متفاوتة، مؤكدا أنها ليست هي الحل السحري بحسب صحيفة الأهرام القاهرية.

وأكد الدكتور عادل خطاب، أن منح مصابي فيروس كورونا بلازما الدم لن تضرهم في حال لم تحدث استجابة للعلاج.

وكشف عضو اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا بوزارة التعليم العالي، أن العالم كله ما زال في مرحلة البحث والتجارب للوصول إلى علاج ومصل لفيروس كورونا، موضحا أن وزارة الصحة المصرية استخدمت حتى الآن ثلاثة بروتوكولات للعلاج خاصة وأنه لم يتم اكتشاف دواء حتى الآن.

وحول أعداد الإصابات بفيروس كورونا في مصر حتى الآن قال الدكتور عادل خطاب، إن الأمر المقلق هو عدد الحالات التي تتعرض لأزمات تنفسية وتصاب بأعراض شديدة فقط.



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