العراق يتجاوز لأول مرة حاجز الـ50 وفاة خلال 24 ساعة

المصدر: بغداد - وكالات

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، تسجيل 1180 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، إلى جانب 53 حالة وفاة، وهو أعلى معدل وفيات بالفيروس في يوم واحد.



وقالت الوزارة في بيان إنه «تم فحص (10325) نموذجاً في كل المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة، منذ بداية تسجيل المرض في العراق (359950)».



ورغم ارتفاع عدد الإصابات والوفيات من فيروس «كورونا»، أعلنت العراق فرض حظر التجول الجزئي ابتداء من غد الأحد في إطار الإجراءات الوقائية الخاصة بمنع انتشار فيروس «كورونا».



وأوضح وكيل وزارة الصحة العراقية حازم الجميلي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية اليوم أن التوصيات بشأن حظر التجول أعدت من وزارة الصحة، وعرضت على اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في الاجتماع السابق، وتمت الموافقة على تطبيق الحظر الجزئي ابتداء من الغد.



ويسري حظر التجول الجزئي ما بين السادسة مساء والخامسة صباحاً إلى إشعار آخر، وذلك على خلفية ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس «كورونا» في العراق خلال الأيام الماضية، وتجاوزها حاجز الألف إصابة يومياً.

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