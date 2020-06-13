استشاري سعودي يزف خبرين مفرحين عن كورونا في السعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

في ثنايا حديث استشاري الأمراض المعدية الدكتور عبدالإله المحيا لقناة "الإخبارية" السعودية خبرين مفرحين، الأول أن ارتفاع حالات الإصابة المسجلة بكورونا في المملكة لا يعد مؤشرًا مقلقاً بذاته. والخبر الثاني توقعه بأن انتقال الفيروسات والأمراض الفيروسية التنفسية يقل خلال فصل الصيف.

ففي حديثه لقناة الإخبارية السعودية طمأن الاستشاري عبدالإله المحيا السعوديين بشأن ارتفاع حالات الإصابة المسجلة بكورونا في المملكة قائلاً بأن هذه الزيادة لا تعد مؤشرًا مقلقاً بذاتها، وأرجعها إلى الزيادة الأخيرة في الحالات إلى عدم التزام مجموعة من المواطنين والمقيمين بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والسلوكيات الصحية لمنع تفشي الفيروس.

وبحسب صحيفة "سبق" التي نشرت الخبر فإن المحيا توقع زيادة في أعداد الحالات المكتشفة بفيروس كورونا خلال الفترة القادمة بسبب التوسع في الفحوص، وقال الاستشاري: "قد نشهد خلال الفترة القليلة القادمة زيادة في الحالات بسبب التوسع في الفحص من خلال عيادات تطمن التي تتيح للمواطن والمقيم إجراء الفحوص في حال ظهور أي أعراض لديهم، وبإذن الله لن يكون هذا مؤشراً مقلقاً بذاته"، مؤكداً أن المهم أن يكون النظام الصحي لدينا قادراً على استيعاب الحالات؛ وهو كذلك حسب تصريحات وزارة الصحة.

ونوه الاستشاري المحيا إلى الجهود الكبيرة التي حققتها الدولة منذ بداية الجائحة، وأثمرت في نجاحها بقدر كبير في تسطيح منحنى كورونا في المملكة، وهي ما زالت إلى الآن قادرة على ذلك، مضيفاً: أن "الانخفاض في الحالات قد لا يكون من السهل توقعه". وتابع: "لكن كل خطوة من خطوات المسح التي تقوم بها وزارة الصحة ستقربنا بشكل كبير بإذن الله إلى المرحلة الأخيرة من المنحنى وهي الهبوط".

وتوقع أن يقل انتقال الفيروسات والأمراض الفيروسية التنفسية خلال فصل الصيف.

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