السفارة السعودية في واشنطن تحذر من "نشاط مشبوه" يستهدفها

المصدر: البيان الإلكتروني

دعت سفارة المملكة العربية السعودية في واشنطن المؤسسات الإعلامية التي تستلم رسائل من مسؤولين ببعثة المملكة إلى أخذ الحيطة والحذر والتأكد من صحتها. وحذرت من "نشاط مشبوه" حول حسابات معينة لبريدها الإلكتروني.

وبحسب جريدة "الرياض" فإن سفارة المملكة في واشنطن نشرت تغريدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "تود سفارة المملكة العربية السعودية في واشنطن تنبيه جميع المؤسسات الإخبارية حول نشاط مشبوه يتعلق ببعض حسابات البريد الإلكتروني للسفارة".

وأضافت: "نطلب من المؤسسات الإخبارية ووكالات الأنباء التي تلقت رسائل بريد إلكترونية من مسؤولين بالسفارة خلال الأيام الأخيرة التحقق من صحة هذه المراسلات قبل نشر أي معلومات أو بيانات مزعومة منسوبة للسفارة".

ولفتت السفارة إلى أنها "ستتخذ خطوات لتصحيح الوضع".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز