هدوء حذر يسود بيروت بعد ليلة مشتعلة

المصدر: بيروت - البيان، وكالات

ساد هدوء حذر اليوم العاصمة اللبنانية بيروت بعد أن شهدت ليلة صاخبة حفلت باشتباكات وأعمال شغب بين متظاهرين وقوات مكافحة الشغب والجيش اللبناني.

وأسفرت الاشتباكات الليلية وأعمال الشغب التي شهدتها بيروت عن إصابة عشرات الأشخاص وتوقيف آخرين. كذلك تسببت أعمال الشغب في تحطيم واجهات المحال التجارية وحرقها في شارعي رياض الصلح والعازارية، حيث تعمل فرق الإطفاء على معالجة الأضرار.

وتحوّل وسط بيروت الليلة الماضية إلى ساحة اشتباك بعد مسيرة سلمية، حيث حضر العشرات من مناصري حركة أمل وحزب الله على دراجاتهم النارية، وافتعلوا أعمال شغب، وتحطيم المباني والمحال التجارية، قبل أن تتدخل القوى الأمنية في ساعة متأخرة.

وفي طرابلس شمالي لبنان، كشفت غرفة عمليات جهاز الطوارئ اليوم السبت عن إصابة أكثر من 49 شخصاً بينهم ستة عسكريين خلال مواجهات عنيفة بين الجيش ومتظاهرين خلال احتجاجات ليلية شهدتها ساحات المدينة.

وقالت الغرفة في بيان بثته إن الإصابات تنوعت بين الاختناق والجروح والرضوض، حيث جرى نقل بعض المصابين إلى مستشفيات المدينة.

وكانت التحركات والاحتجاجات الشعبية تجددت ليل أمس في مدينة طرابلس، حيث شهدت ساحاتها مواجهات عنيفة، حطم المحتجون خلالها واجهات المحال التجارية والمؤسسات العامة الخاصة، وأضرموا النيران ببعضها وبحاويات النفايات.

واستمرت المواجهات وعمليات الكر والفر بين المحتجين وقوات الجيش إلى بعد منتصف الليل، حيث تمكنت عناصر الجيش من استعادة السيطرة وإلزام المحتجين بالتراجع إلى عمق الشوارع الداخلية.

ووفق الوكالة، عمدت قوات الجيش إلى فتح معظم الطرق التي قطعها المحتجون، حيث تشهد الشوارع صباح اليوم حركة سير خفيفة، فيما فتحت معظم المحال التجارية أبوابها.

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