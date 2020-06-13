لأول مرة.. تقرير وزارة الصحة السعودية عن حالات كورونا بدون أرقام!

المصدر: البيان الإلكتروني

بهدف حث أفراد المجتمع على الالتزام بالتعليمات والإرشادات التي تصدرها وزارة الصحة السعودية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، أطلقت الوزارة حملة توعوية شعارها "الرقم التالي" وترتبط الحملة بالبيان الإحصائي اليومي الذي تنشره الصحة عن كورونا.

وبحسب جريدة "الرياض" فإن فكرة الحملة تتمحور حول إخفاء أرقام الحالات اليومية، بحيث سيتم نشر التقرير (دون معلومات) ويحتوي التقرير على رسالة توعوية مباشرة:

نخاف عليك

لا تكن #الرقم_التالي

لمعرفة أرقام حالات كورونا اطلع على الموقع: https://covid19awareness.sa

تأتي هذه الحملة تواصلاً لجهود الصحة التوعوية وسعيًا منها لتثقيف المجتمع بأهمية التصدي لجائحة كورونا حفاظًا على صحتهم وسلامتهم وحتى لا يكونوا ضمن أرقام المصابين الذين تعلنهم الصحة في بيانها اليومي.

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